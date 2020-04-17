Симферополь — в топ-10 городов с самыми лучшими цирками в России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Цирки на Цветном бульваре и на проспекте Вернадского в Москве лидируют в списке самых лучших в стране. Они набрали 39,66% голосов. Туристам также нравятся ходить в цирки в Санкт-Петербурге (17,24%), Симферополе и Казани (по 8.62%), Екатеринбурге и Сочи (по 6.9%), а также в Рязани (5.17%). Менее интересными для туристов оказались цирки в Ростове-на-Дону (3.45%), Воронеже и Хабаровске (1.72%), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Девять городов с самыми лучшими цирками:
1. Москва, 39,66%
2. Санкт-Петербург, 17,24%
3-4. Симферополь и Казань, 8.62%
5-6. Екатеринбург и Сочи, 6.9%
7. Рязань, 5.17%
8. Ростов-на-Дону, 3.45%
9-10. Воронеж и Хабаровск, 1.72%
* По данным опроса соцсетей