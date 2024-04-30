Симферополь — в топ-10 направлений на майские

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону – самые популярные направления у россиян на 1 мая – Праздник весны и труда. Об этом сообщает сервис путешествий Туту , который проанализировал продажи авиа- и ж/д-билетов на период 30 апреля – 1 мая 2024 года.

В топ-5 авианаправлений вошли две столицы, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в Москву – 16,5%, в Сочи и Санкт-Петербург – по 7,9%, в Калининград – 3,7%, в Минеральные Воды – 3,2%. В праздник россияне также полетят в Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфу и Тюмень.

При этом среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Калининград, на втором – Москва — Сочи, а на третьем – Москва — Санкт-Петербург. Из Северной столицы самые популярные маршруты: Санкт-Петербург — Сочи и Санкт-Петербург — Калининград.

Среди зарубежных стран популярны Узбекистан – туда оформлено 21,01% авиабилетов, Турция – 12,07%, Азербайджан – 10,47%, Киргизия – 10,01%, Беларусь – 8,94%.

Аналитики Туту добавили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

На поезде в День труда так же отправятся в Москву и Санкт-Петербург – туда куплено 25,4% и 9,2% ж/д-билетов соответственно. Также востребованы поездки в Краснодар – 3,8%, Ростов-на-Дону – 3,2%, Адлер – 2%. В топ-10 вошли и Екатеринбург, Симферополь, Сочи, Казань и Нижний Новгород.

Среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Санкт-Петербург, на втором – Москва — Нижний Новгород, а на третьем – Краснодар — Адлер.

По данным аналитиков Туту, количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.