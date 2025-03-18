Симферополь — в топе популярных направлений для однодневных бронирований в марте

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления однодневных бронирований в марте 2025 года. На первом месте — Иркутск, на втором Ростов-на-Дону, а на третьем Тула.
Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в марте:
- Иркутск, Иркутская область ― 4033 р.*
- Ростов-на-Дону, Ростовская область ―3091 р.
- Тула, Тульская область ―5217 р.
- Воронеж, Воронежская область ―2676 р.
- Рязань, Рязанская область ―3872 р.
- Калуга, Калужская область ― 4084 р.
- Минеральные Воды, Ставропольский край ― 3810 р.
- Великий Новгород, Новгородская область ― 3547 р.
- Симферополь, Крым ― 3822 р
- Тверь, Тверская область ― 3653 р.
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С тегами: Крым туристический