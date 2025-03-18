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Симферополь - в топе популярных направлений для однодневных бронирований в марте
фото: pxhere.com

Симферополь — в топе популярных направлений для однодневных бронирований в марте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:25 18.03.2025

Весна — время путешествий.  Время, когда хочется успеть увидеть как можно больше новых мест — а также, хорошо забытых старых.  Но количество свободных дней бывает ограничено. Поэтому в некоторых городах часто проводят лишь одну ночь — чтобы утром снова отправиться в дорогу. Что же это за направления?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления однодневных бронирований в марте 2025 года. На первом месте — Иркутск, на втором Ростов-на-Дону, а на третьем Тула.

Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в марте:

  • Иркутск, Иркутская область ― 4033 р.*
  • Ростов-на-Дону, Ростовская область ―3091 р.
  • Тула, Тульская область ―5217 р.
  • Воронеж, Воронежская область ―2676 р.
  • Рязань, Рязанская область ―3872 р.
  • Калуга, Калужская область ― 4084 р.
  • Минеральные Воды, Ставропольский край ― 3810 р.
  • Великий Новгород, Новгородская область ― 3547 р.
  • Симферополь, Крым ―  3822 р
  • Тверь, Тверская область ― 3653 р.
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*Средняя стоимость ночи при однодневном размещении

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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