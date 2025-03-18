Симферополь — в топе популярных направлений для однодневных бронирований в марте

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления однодневных бронирований в марте 2025 года. На первом месте — Иркутск, на втором Ростов-на-Дону, а на третьем Тула.

Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в марте: