Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Симферополь — в топе популярных направлений для однодневных бронирований в сентябре
Новости Республики
Симферополь - в топе популярных направлений для однодневных бронирований в сентябре
фото: pikist.com

Симферополь — в топе популярных направлений для однодневных бронирований в сентябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:33 23.09.2025

В сентябре хочется успеть все. И поймать тепло за ускользающий хвост, насладиться почти летним солнышком, а также уже осенней тишиной и спокойствием.  Где-то еще купаются, а где-то — ходят по экскурсиям и походам по прохладным лесам и живописным горам. Только вот, чтобы успеть везде, иногда приходится составлять сложные маршруты, где не обойтись без однодневных остановок. Где же чаще всего остаются на одну ночь в сентябре?
  1. Симферополь, Крым ― 3034 р. *
  2. Кущевская, Краснодарский край ― 2673 р.
  3. Каменск-Шахтинск, Ростовская область ― 3833 р.
  4. Выборг, Ленинградская область ― 5567 р.
  5. Саратов, Саратовская область ― 3725 р.
  6. Павловская, Краснодарский край ― 3100 р.
  7. Тамбов, Тамбовская область ― 5321 р.
  8. Кореновск, Краснодарский край ― 4300 р.
  9. Богучар, Воронежская область ― 3800 р.
  10. Темрюк, Краснодарский край ― 2800 р.

*Средняя стоимость ночи при однодневном размещении

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x