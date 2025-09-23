Симферополь — в топе популярных направлений для однодневных бронирований в сентябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления однодневных бронирований в сентябре 2025 года. На первом месте оказался Симферополь, на втором — станица Кущевская в Краснодарском крае, а на третьем — Каменск-Шахтинск в Ростовской области.

Десять самых популярных направлений для однодневных бронирований в сентябре: