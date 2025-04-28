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Симферополь выбирает общественную территорию для благоустройства
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Симферополь выбирает общественную территорию для благоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 14:11 28.04.2025

21 апреля стартовало Всероссийское онлайн голосование по выбору общественных территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Проголосовать за территорию, которая будет благоустраиваться в 2026 году, можно с 21 апреля по 12 июня 2025 года.

Сквер 200-летия Симферополя (Сквер им. Дыбенко). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке.

Сквер за кафе Ковчег (от ул. Кечкеметская до ул. Титова). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке.

Парк Культуры и отдыха (Сквер Студенческий). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке.

Сделай свой город комфортнее и красивее — проголосуй за объект благоустройства!

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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