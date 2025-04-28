Симферополь выбирает общественную территорию для благоустройства

21 апреля стартовало Всероссийское онлайн голосование по выбору общественных территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Проголосовать за территорию, которая будет благоустраиваться в 2026 году, можно с 21 апреля по 12 июня 2025 года.

Сквер 200-летия Симферополя (Сквер им. Дыбенко). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке.

Сквер за кафе Ковчег (от ул. Кечкеметская до ул. Титова). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке.

Парк Культуры и отдыха (Сквер Студенческий). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке.

Сделай свой город комфортнее и красивее — проголосуй за объект благоустройства!

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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