Симферополь выбирает общественную территорию для дальнейшего благоустройства

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев призвал горожан активнее участвовать в голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2026 году.

В крымской столице проходит Всероссийское онлайн голосование по выбору общественных территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Проголосовать за территорию, которая будет благоустраиваться в 2026 году, можно с 21 апреля по 12 июня 2025 года:

Сквер 200-летия Симферополя (Сквер им. Дыбенко). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке:

Сквер от ул. Кечкеметская до ул. Титова. Проголосовать за данную территорию можно по ссылке:

Парк Культуры и отдыха (Сквер Студенческий). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке:

Выбирайте общественные территории, следите за реализацией победивших проектов, принимайте личное участие в развитии нашего Симферополя!

источник: пресс-служба администрации Симферополя