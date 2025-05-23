Симферополь выбирает общественную территорию для дальнейшего благоустройства
Опубликовал: КрымPRESS
в Благоустройство Крыма
14:20 23.05.2025
благоустройство в Крыму 2025-05-23
Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев призвал горожан активнее участвовать в голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2026 году.
В крымской столице проходит Всероссийское онлайн голосование по выбору общественных территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Проголосовать за территорию, которая будет благоустраиваться в 2026 году, можно с 21 апреля по 12 июня 2025 года:
Сквер 200-летия Симферополя (Сквер им. Дыбенко). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке:
Сквер от ул. Кечкеметская до ул. Титова. Проголосовать за данную территорию можно по ссылке:
Парк Культуры и отдыха (Сквер Студенческий). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке:
Выбирайте общественные территории, следите за реализацией победивших проектов, принимайте личное участие в развитии нашего Симферополя!
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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