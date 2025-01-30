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Симферополь: за парковку на тротуарах и зеленых зонах – штраф
фото: скрин видео пресс-служба администрации Симферополя

Симферополь: за парковку на тротуарах и зеленых зонах – штраф

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:05 30.01.2025

Сотрудники управления муниципального контроля ежедневно проводятся рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил благоустройства. Об этом сообщил начальник отдела контроля в сфере благоустройства и автомобильных дорог управления муниципального контроля Антон Коновалов.

Согласно Правил благоустройства крымской столицы, парковка транспортных средств на пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках, предназначенных для отдыха, а также на зеленых зонах запрещена.

В 2024 году было составлено более 1000 административных протоколов по фактам парковки транспортных средств на газонах или других территориях, занятых зелеными насаждениями. Работа по выявлению недобросовестных автолюбителей ведется сотрудниками управления на постоянной основе, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Антона Коновалова.

Администрация Симферополя призывает жителей и гостей соблюдать Правила благоустройства и не парковать свои автомобили на зеленых зонах города.

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источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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