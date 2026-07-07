Симферополь: жителям Крыма окажут бесплатные консультации

В Министерстве юстиции Республики Крым 8 июля пройдет Единый день бесплатной юридической помощи для жителей региона. Прием граждан будет организован в Симферополе по адресу: улица Набережная им. 60-летия СССР, дом 28, с 10:00 до 16:00.

К работе подключатся специалисты юридической сферы, которые предоставят бесплатные консультации по вопросам пенсионного обеспечения, исполнительного производства, мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан и семей с детьми. Кроме того, посетителям разъяснят механизмы защиты прав граждан в различных правовых ситуациях.

Для получения консультации необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, а также подготовить комплект документов по каждому вопросу, который заявитель планирует обсудить с юристами. Дополнительную информацию о проведении Единого дня бесплатной юридической помощи можно получить по телефону: +7 (3652) 528-845.

источник: КрымИНФОРМ

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