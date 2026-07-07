Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Симферополь: жителям Крыма окажут бесплатные консультации
Новости Республики

Симферополь: жителям Крыма окажут бесплатные консультации

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 14:00 07.07.2026

В Министерстве юстиции Республики Крым 8 июля пройдет Единый день бесплатной юридической помощи для жителей региона. Прием граждан будет организован в Симферополе по адресу: улица Набережная им. 60-летия СССР, дом 28, с 10:00 до 16:00.

К работе подключатся специалисты юридической сферы, которые предоставят бесплатные консультации по вопросам пенсионного обеспечения, исполнительного производства, мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан и семей с детьми. Кроме того, посетителям разъяснят механизмы защиты прав граждан в различных правовых ситуациях.

Узнайте больше:  На АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95. Но только на семи

Для получения консультации необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, а также подготовить комплект документов по каждому вопросу, который заявитель планирует обсудить с юристами. Дополнительную информацию о проведении Единого дня бесплатной юридической помощи можно получить по телефону: +7 (3652) 528-845.

источник: КрымИНФОРМ

Просмотры: 2 114

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.