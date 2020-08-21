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Симферопольцам дали полезный совет: как введут графики, воду из крана – не пить!
Фото: ФБ

Симферопольцам дали полезный совет: как введут графики, воду из крана – не пить!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:31 21.08.2020

А мы и не пили.

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в комментарии РИА Новости Крым рекомендовал симферопольцам не пить сырую воду, которую в город будут подавать по часам.

Крым всегда был вододефицитным регионом. Поэтому у крымчан есть опыт… Но почасовая подача воды, конечно, чревата последствиями. Нужен более жесткий контроль со стороны Роспотребнадзора, гражданам рекомендуется не пить сырую воду, не мешало бы проводить дополнительную очистку воды бытовыми фильтрами, — подчеркнул Геннадий Онищенко.

По его словам, подача воды по графику может привести к росту заболеваемости кишечными инфекциями.

Сейчас — период кишечных инфекций, число которых увеличивается за счет увеличения количества потребляемых овощей и фруктов. Поэтому надо быть аккуратнее, — сказал Геннадий Онищенко.

Отметим, что в последнее время в Симферополе никто сырую воду из крана и не пил. Уж больно она была…  цвета какао (часто). Но не согласиться с Онищенко по поводу «болезней грязных рук» — кишечных инфекций — нельзя. Тут и коронавирус покажется «за счастье».

Симферопольцам дали полезный совет: как введут графики, воду из крана – не пить!

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