Симферопольцы инициировали проект «Улицы Героев»

Редакция симферопольской городской общественно-политической газеты «Южная столица Крым» совместно с Музеем истории города Симферополя в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне открывают проект «Улицы Героев».

Давать улицам имена героев давняя традиция. Сменяются поколения, жизнь идет вперед, и имена на табличках домов становятся привычной частью топонимики города. Адресом, куда приедет такси, принесут письма и газеты. В рамках проекта мы подробно расскажем об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена гордо носят улицы крымской столицы, — цитирует пресс-служба симферопольской администрации главного редактора издания Александра Новикова.

Биографии героев и истории их жизненного пути будут рассказаны на страницах газеты «Южная столица Крыма» директором Музея истории города Симферополя Ириной Вдовиченко.

Первая публикация в рамках проекта посвящена командиру батальона 943-го стрелкового полка 51-й армии Ивану Лихому, в честь которого названа одна из улиц столицы Крыма.

Справка: Иван Николаевич Лихой родился в 1914 году. После окончания пяти классов школы работал сначала в совхозе, затем на различных предприятиях. В 1935—1936 годах Лихой проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Демобилизовавшись, работал в органах НКВД СССР, позднее — в типографии. В июне 1941 года Лихой повторно был призван в армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны. В марте 1942 года он окончил курсы младших лейтенантов. К ноябрю 1943 года капитан Иван Лихой командовал батальоном 943-го стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Крыма.