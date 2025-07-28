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Симферополец Айдер Асанов – взял бронзу юниорского первенства России по легкой атлетике
фото: ВКонтакте, Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

Симферополец Айдер Асанов – взял бронзу юниорского первенства России по легкой атлетике

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:06 28.07.2025

В столице Чувашии, Чебоксарах, на стадионе «Олимпийском» 25-27 июля прошло первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. В соревнованиях приняли участие 624 спортсмена из 65 регионов страны.

Кандидат в мастера спорта России Айдер Асанов из Симферополя (тренеры – Евгений Трусов и Ирина Агапова) с результатом 6788 очков завоевал бронзовую медаль в десятиборье.

Результаты Айдера Асанова по отдельным видам программы: бег на 100 м – 11,15 сек., прыжок в длину – 7,38 м, толкание ядра – 13,66 м, прыжок в высоту – 1,86 м, бег на 400 м – 52,28 сек., бег на 110 м с барьерами – 16,44 сек., метание диска – 36,39 м, прыжок с шестом – 4,20 м, метание копья – 48,66 м, бег на 1500 м – 5.22,33 мин.

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Победил в десятиборье Марк Новиков из Краснодарского края – 7022 очка.

В шаге от пьедестала почета остановились крымские метатели молота – сакчане Николай (61,08 м) и Сергей (60,83 м) Харитоновы, занявшие соответственно четвертое и пятое места.

Ялтинец Рауль Кудинов – четвертый в тройном прыжке (15,57 м).

источник: «Крымский спорт»

 

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