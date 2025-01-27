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Симферополец Азамат Закуев - победитель международного борцовского турнира в Красноярске
фото: ВКонтакте, Федерация спортивной борьбы России

Симферополец Азамат Закуев — победитель международного борцовского турнира в Красноярске

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:08 27.01.2025

23-26 января в Красноярске прошел XXXVI международный турнир по вольной и женской борьбе «Кубок Ивана Ярыгина».

В соревнованиях, которые традиционно принял Дворец спорта имени двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, выступили 384 спортсмена (245 мужчин и 139 женщин) из 17 стран – России, Азербайджана, Белоруссии, Монголии, Ирана, Южной Кореи, Кубы, Китая, Венгрии, Турции, Северной Македонии, Мексики, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Медали разыграли в десяти весовых категориях – как у мужчин, так и у женщин, — сообщает «Крымский спорт». 

В мужской программе победителем турнира в весе до 92 кг стал мастер спорта международного класса Азамат Закуев из Симферополя (тренеры – Арсен Закуев, Игнат Грек и Эдем Муратов).

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В соревнованиях женщин мастер спорта России Кристина Михнева из Севастополя (тренер – Артем Хлопов) взяла «бронзу» в категории до 57 кг.

Российская сборная первенствовала в общекомандном зачете – 65 медалей (17 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых).

источник: «Крымский спорт»

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