Симферополец ответит за убийство знакомого в 2022 году и сокрытие его тела

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Симферополя, обвиняемого в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).
Следственным отделом по Симферопольскому району установлено, что в один из дней марта 2022 года мужчина вместе с соседом во дворе домовладения на территории Урожайненского сельского поселения распивали спиртные напитки. Словесный конфликт между приятелями перерос в драку, в ходе которой злоумышленник нанес товарищу несколько ударов по голове, смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал тело на территории участка и вскоре съехал с арендованного дома.
Сельчанин был объявлен в розыск по заявлению родственников как без вести пропавший, правоохранительными органами велась работать по его розыску. В апреле текущего года от жителя Симферопольского района, снявшего в аренду это домовладение, поступило сообщение об обнаружении человеческих останков, которые были им найдены во время прополки огорода, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из полиции в короткие сроки была установлена личность неизвестного мужчины, отработаны его связи и контакты, проведена значительная работа по раскрытию данного убийства, задержан подозреваемый в его совершении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю
