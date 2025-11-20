Симферополец ответит за убийство знакомого в 2022 году и сокрытие его тела

Следственным отделом по Симферопольскому району установлено, что в один из дней марта 2022 года мужчина вместе с соседом во дворе домовладения на территории Урожайненского сельского поселения распивали спиртные напитки. Словесный конфликт между приятелями перерос в драку, в ходе которой злоумышленник нанес товарищу несколько ударов по голове, смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал тело на территории участка и вскоре съехал с арендованного дома.

Сельчанин был объявлен в розыск по заявлению родственников как без вести пропавший, правоохранительными органами велась работать по его розыску. В апреле текущего года от жителя Симферопольского района, снявшего в аренду это домовладение, поступило сообщение об обнаружении человеческих останков, которые были им найдены во время прополки огорода, — сообщили в пресс-службе ведомства.