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Симферополец Руслан Перестюк взял бронзу "Рождественского кубка"
фото: ВКонтакте, Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

Симферополец Руслан Перестюк взял бронзу «Рождественского кубка»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:43 10.01.2022

Мастер спорта международного класса Руслан Перестюк из Симферополя стал бронзовым призером Открытого Кубка Москвы – «Рождественского кубка» – по легкой атлетике. Соревнования 9 января прошли в легкоатлетическом манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских в российской столице.

Руслан Перестюк (тренер – Александр Турский) финишировал третьим на спринтерской дистанции 60 м с результатом 6,90 сек. Отметим, что всего одну сотую секунды крымчанин уступил занявшему второе место москвичу Василию Касторных. Победил же в забеге еще один представитель Москвы – Ярослав Ткалич (6,70 сек.), — сообщает «Крымский спорт».

 

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