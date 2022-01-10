Симферополец Руслан Перестюк взял бронзу «Рождественского кубка»

Мастер спорта международного класса Руслан Перестюк из Симферополя стал бронзовым призером Открытого Кубка Москвы – «Рождественского кубка» – по легкой атлетике. Соревнования 9 января прошли в легкоатлетическом манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских в российской столице.

Руслан Перестюк (тренер – Александр Турский) финишировал третьим на спринтерской дистанции 60 м с результатом 6,90 сек. Отметим, что всего одну сотую секунды крымчанин уступил занявшему второе место москвичу Василию Касторных. Победил же в забеге еще один представитель Москвы – Ярослав Ткалич (6,70 сек.), — сообщает «Крымский спорт».

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