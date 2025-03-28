Симферополец украл электровелосипед, разобрал на детали и... выбросил. Конечно, был пьян

В отдел полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный, повредив противоугонный трос, похитил принадлежащий ей электровелосипед стоимостью более 50 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлена причастность 47-летнего симферопольца к совершению преступления. В ночное время, изрядно выпивший мужчина, проходя по улице, заметил велосипед пристегнутый к решетке окна цокольного этажа. Повредив замок противоугонного троса, он похитил велосипед и скрылся в неизвестном направлении. Полицейским задержанный пояснил, что велосипед он разобрал на детали и выбросил в мусорный бак. Пояснить мотив совершенного мужчина так и не смог, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следователем отдела № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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