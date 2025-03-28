Симферополец украл электровелосипед, разобрал на детали и... выбросил. Конечно, был пьян

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлена причастность 47-летнего симферопольца к совершению преступления. В ночное время, изрядно выпивший мужчина, проходя по улице, заметил велосипед пристегнутый к решетке окна цокольного этажа. Повредив замок противоугонного троса, он похитил велосипед и скрылся в неизвестном направлении. Полицейским задержанный пояснил, что велосипед он разобрал на детали и выбросил в мусорный бак. Пояснить мотив совершенного мужчина так и не смог, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.