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Симферополец украл электровелосипед, разобрал на детали и... выбросил. Конечно, был пьян
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

Симферополец украл электровелосипед, разобрал на детали и… выбросил. Конечно, был пьян

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:13 28.03.2025

В отдел полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный, повредив противоугонный трос, похитил принадлежащий ей электровелосипед стоимостью более 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлена причастность 47-летнего симферопольца к совершению преступления. В ночное время, изрядно выпивший мужчина, проходя по улице, заметил велосипед пристегнутый к решетке окна цокольного этажа. Повредив замок противоугонного троса, он похитил велосипед и скрылся в неизвестном направлении. Полицейским задержанный пояснил, что велосипед он разобрал на детали и выбросил в мусорный бак. Пояснить мотив совершенного мужчина так и не смог, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следователем отдела № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Узнайте больше:  В Симферополе выявляли нарушителей миграционного законодательства

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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