Симферополец за день украл несколько электросамокатов. «Уводил» из подъездов

Полицейские незамедлительно приступили к поиску подозреваемого. Сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний местный житель. Установлено, что подозреваемый в камуфляжной форме и скрывая лицо балаклавой заходил в подъезды многоквартирных домов в одном из районов города в поисках электросамокатов, которые беспечные жильцы оставляли на лестничных площадках без противоугонных устройств. Таким образом злоумышленнику удалось похитить четыре транспортных средства, однако, несмотря на маскировку, мужчина был задержан полицейскими, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.