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Симферополец за день украл несколько электросамокатов. "Уводил" из подъездов
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

Симферополец за день украл несколько электросамокатов. «Уводил» из подъездов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:53 26.10.2024

За сутки в полицию города Симферополя обратились четыре гражданина с заявлениями о кражах принадлежащих им электросамокатов, общая стоимость которых составила более 140 тысяч рублей.

Полицейские незамедлительно приступили к поиску подозреваемого. Сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний местный житель. Установлено, что подозреваемый в камуфляжной форме и скрывая лицо балаклавой заходил в подъезды многоквартирных домов в одном из районов города в поисках электросамокатов, которые беспечные жильцы оставляли на лестничных площадках без противоугонных устройств. Таким образом злоумышленнику удалось похитить четыре транспортных средства, однако, несмотря на маскировку, мужчина был задержан полицейскими, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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Все похищенные электросамокаты возвращены законным владельцам.

В отношении задержанного следователем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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