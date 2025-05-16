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Новости Республики

Симферопольецв призывают обращаться к властям в случае «острых» вопросов

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 15:49 16.05.2025

В администрации Симферополя дают подсказку жителям города:

При возникновении вопросов, требующих реагирования вы можете обратиться к Главе администрации города Симферополя, заместителям главы администрации города Симферополя, закрепленным за территорией вашего округа, а также депутатам Государственного Совета Республики Крым и городского совета Симферополя в соответствии с мажоритарными округами.

Контактная информация на информационных листовках.

Карта закрепления заместителей главы администрации города Симферополя и депутатов Симферопольского городского совета за улицами и домами — по ссылке.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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