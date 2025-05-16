Симферопольецв призывают обращаться к властям в случае «острых» вопросов

В администрации Симферополя дают подсказку жителям города:
При возникновении вопросов, требующих реагирования вы можете обратиться к Главе администрации города Симферополя, заместителям главы администрации города Симферополя, закрепленным за территорией вашего округа, а также депутатам Государственного Совета Республики Крым и городского совета Симферополя в соответствии с мажоритарными округами.
Контактная информация на информационных листовках.
Карта закрепления заместителей главы администрации города Симферополя и депутатов Симферопольского городского совета за улицами и домами — по ссылке.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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