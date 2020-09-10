Симферополю дадут больше воды, но графики останутся

Власти планируют почти вдвое увеличить добычу воды для снабжения Симферополя.

С целью снижения дефицита воды питьевого качества для водоснабжения города были использованы ресурсы подземных вод Ивановского и Вилинского водозаборов в объеме порядка 40 тыс. кубометров в сутки. Для увеличения водоснабжения города до 70 тыс. кубометров мы планируем задействовать подземные воды еще двух водозаборов в Симферопольском районе, — сообщил глава правительства Республики Юрий Гоцанюк.

Он повторил утверждение главы ГУП РК «Воды Крыма» Владимира Баженова. Новая дополнительная вода Симферополю – лишь замена воды из пересохших Симферопольского и Партизанского водохранилищ.

По словам чиновника, Бештерек-Зуйский водозабор обеспечит подачу в Симферополь подземных вод в объеме 22 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, сейчас реализуется проект по подключению четырех скважин в магистральный водовод «Жаворонки – Севастополь», которые обеспечат водоотбор в объеме 8 тысяч кубометров в сутки.

А вот режим жестких графиков (вода утром и вечером), введенный с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов никто отменять не собирается. Воды в Крыму больше не стало, а осень (по прогнозам) будет сухой.

По данным Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, наполняемость водохранилищ, питающих водой Симферополь, составляет 17,5% — Симферопольского, 40,1% — Аянского, 17,9% — Партизанского. Исходя из этого, запасов воды хватит в Симферопольском на 57 дней, в Аянском — на 43 дня и в Партизанском — на 83 дня.