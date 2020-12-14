Симферополю – воду из артезианских скважин, Ялте – из родников и… водопадов

В Симферополе завершается строительство водовода, который проведет воду из артезианских скважин с запада Крыма до самых южных районов крымской столицы.

Подрядчик полностью заканчивает строительство и испытание перемычки между 460-й отметкой и улицей Беспалова, они ее несколько раз промывали по требованиям, хлорировали. Сегодня будет последний сброс воды, она будет сливаться до обеда. После этого мы в Симферополе получаем впервые полное кольцо водоснабжения. У нас будет возможность с Вилино по маршруту Вилино – Жаворонки – Веселое – Маршала Жукова – Приятное свидание – Ключевая – 460-я – Беспалова поднимать воду аж до Заречного. То есть, артезианская вода первые за всю историю сможет дойти туда, — рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его информации процесс замещения подачи воды (вместо водохранилищ на артезианские скважины) идет полным ходом. Симферополь уже не получает воду из Аянского водохранилища, а объем воды из скважин превышает суммарно объем воды из Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Всего город получает порядка 120 тысяч кубов ежесуточно: 65 – подводной, 55 – из водохранилищ.

В свою очередь, в Ялте новых скважин пока не бурят, а уповают на дожди и силы природы.

В Загорском водохранилище объём 2,7 миллионов кубических метров воды, а в Счастливом 2 миллиона 773 тысячи кубических метров воды. Из-за дождей мы получили хорошие притоки из наших альтернативных источников водоснабжения — из водопадов, — сообщила врио главы администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, от этих источников в общей сумме было получено более 20 тысяч кубометров воды. Информацию подтвердил и руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов, указав, что у кого-то на ЮБК вода все еще будет по графику, а у кого-то – нет.

Ночью нормально заработал Массандровский водопад, и мы будем подавать абонентам, где это возможно, дополнительную воду. К сожалению, социальную справедливость здесь установить не получится. В противном случае наши действия будут безумны, так как воду придется сбрасывать в море… Я считаю, любой вариант нужно использовать, даже если мы можем подать воду только по отдельным адресам, — отметил Баженов.

Янина Павленко добавила, что Ялта начала брать воду из озера Могаби. Благодаря этим источникам, шестичасовой график подачи воды в ялтинском регионе будет носить «условный характер».