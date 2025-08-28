Симферопольская гимназия № 10 готова к встрече учеников после первого этапа капремонта

Вторая очередь ведётся за счёт бюджета города Симферополя и будет полностью завершена в августе 2026 года. Обновленное образовательное учреждение распахнет свои двери для учащихся к 1 сентября. На сегодняшний день строительная готовность объекта достигла 95%, а общая стоимость контракта превысила 180 млн рублей. В рамках мероприятий проведен комплекс работ. Обновлен фасад здания. В младшей школе, на втором и третьем этажах, завершен монтаж инженерных сетей и выполнен ремонт учебных классов, — сообщили в пресс-службе Председателя Совета министров Республики Крым.

В ходе осмотра Юрий Гоцанюк отметил, что в коридорах гимназии выполнены штукатурные и малярные работы, нанесено тематическое граффити, произведен ремонт потолков.

Кроме того, в малом спортивном зале уложено специализированное покрытие, смонтированы современные системы освещения, отопления и противопожарной безопасности.

Полностью обновлен медицинский кабинет: завершена отделка кафельной плиткой, установлена новая сантехника.

К 1 сентября гимназия встретит своих учеников в обновленном и современном формате, — заявил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым