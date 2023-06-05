Симферопольская и Геническая школы будут дружить и сотрудничать

Симферопольская гимназия №10 и Геническая школа №1 заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Цель такого сотрудничества — обмен методическими наработками и координация перехода школы №1 Геническа на новые образовательные стандарты. Мы помним, насколько нам была важна помощь в организации учебного процесса, которую нам оказывали школы других субъектов России. В перспективе — возможны выезды в Крым для учащихся Генической школы, реализация совместных проектов в рамках сетевого взаимодействия, — рассказал Константинов.

Ранее крымские депутаты посещали Геническую школу №1 и обещали определить наиболее успешное крымское общеобразовательное учреждение для выстраивания таких взаимоотношений. На базе Симферопольской гимназии №10 для херсонских педагогов также были проведены обучающие семинары, в том числе по теме внедрения новых Федеральных государственных образовательных стандартов.

Кроме того, гости посетили научно-развлекательный центр «Знаниум», в котором представлены различные естественнонаучные экспонаты, которые можно использовать в образовательном процессе, и другие объекты, — отметил глава крымского парламента.

Фото со страницы ВКонтакте В.Константинова.

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