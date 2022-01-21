Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ прекратили генерацию электроэнергии. Почему

Компания «КрымТЭЦ» из-за убыточности приостановила генерацию электроэнергии на Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ.

В связи с прекращением с 1 января 2022 года действия на территории Крыма режима вынужденной генерации компания «КрымТЭЦ» приостановила генерацию электрической энергии на Симферопольской ТЭЦ полностью и на 50% — на Камыш-Бурунской ТЭЦ. Решение о приостановке производства электрической энергии руководство компании приняло в связи с тем, что после прекращения действия режима вынужденной генерации ее производство на данных двух ТЭЦ стало убыточным, — сообщает пресс-служба «КрымТЭЦ»

Уточняется, что на Камыш-Бурунской ТЭЦ остановили одну из двух действующих турбин, поскольку полное прекращение электрогенерации не позволило бы продолжить отопительный сезон и без тепла осталось бы около 40% жителей Керчи.

Мы несем серьезные убытки, но без тепла людей оставить не можем. По причине полного бездействия прежних руководителей города на протяжении последних пяти лет, у города нет никаких альтернативных источников теплоснабжения, — пояснил генеральный директор «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

Готовится к подписанию документ, на основании которого Керчь сможет компенсировать компании затраты на подачу тепловой энергии в текущем отопительном сезоне.

В то же время состав оборудования Симферопольской ТЭЦ позволяет приостановить генерацию электрической энергии без ущерба для тепловой генерации.

По согласованию с Системным оператором единой энергетической системы России генерация приостановлена минимум на год. В настоящее время обе турбины Симферопольской ТЭЦ и одна — Камыш-Бурунской ТЭЦ находятся в холодном резерве, — уточняется в сообщении.

В пресс-релизе поясняется, что с 1 января 2022 года для крымских ТЭЦ перестал действовать режим вынужденной генерации, который ввели в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31 июля 2017 года № 1646-р.

Такая мера была необходима, чтобы провести модернизацию действующих энергетических объектов, а те, которые модернизировать нецелесообразно, подготовить к выводу из эксплуатации, проведя замещающие мероприятия, например, построить новые котельные в зоне обслуживания устаревших ТЭЦ. Работу по проведению замещающих мероприятий должны были организовать органы местного самоуправления, в частности городские администрации, — сообщили в «КрымТЭЦ».

Отметим, что накануне Глава РК Сергей Аксёнов и Министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудили вопросы развития топливно-энергетической отрасли в Крыму.

В ходе совещания рассматривались проекты по строительству и реконструкции электросетевой инфраструктуры в Республике Крым в рамках этой программы. Кроме того, прошла рабочая встреча Сергея Аксёнова с Николаем Шульгиновым, в рамках которой стороны обсудили вопросы повышения надежности электроснабжения потребителей, а также газификацию региона, — сообщает пресс-служба Главы РК.

В крымском Совмине подтвердили: никаких отключений света и тепла ни в Керчи, ни в Симферополе не предвидится. Ситуация с генерацией электроэнергии и остановкой генератора – рабочая, на населении никак не отразится.

Ни перебоев, ни веерных отключений опасаться не следует. Собственная генерация электрической энергии и перетоки из ОДУ Юга (Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга- ред.) полностью обеспечивают потребности региона, — сообщили в минтопэнерго РК.

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