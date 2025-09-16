Симферопольская молодёжь очистила берег Салгира

13 сентября в Симферополе прошёл субботник. Студенческие отряды Крыма вместе с администрацией города навели порядок на территории вдоль русла реки Салгир: собрали мусор и сухие ветки.

В субботниках, проводимых в Симферополе, активное участие принимают школьники столицы. Учащиеся Школы-лицея №3 имени Макаренко, Открытого космического лицея имени Берегового, школы №8 имени Волошиновой, Школы-лицея №17, школы №24 имени Клименко объединены в трудовые отряды подростков (ТОП). Эта форма организации школьной молодежи помогает сплотиться школьникам в трудовые коллективы и через общественно полезный труд в рамках добровольческой деятельности осознанно выбрать направления трудовой деятельности, интересные для работы во время летних каникул. В ТОПах школьники получают свой первый трудовой опыт, работая в сфере благоустройства города, сфере оказания услуг и торговле, помогают вожатым в детских лагерях и т.д.

Наша молодежь активно участвует в субботниках, и для ребят действительно важно приводить в порядок территории, на которых они отдыхают в свободное от учебы время. Это не только проявление заботы о своем городе, но и возможность сделать его более уютным для всех. Мы благодарим администрацию города Симферополя за организацию субботника и рады принимать участие в таких событиях. Это замечательная возможность объединить усилия и вместе работать над созданием комфортной городской среды, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службами администрации города Симферополя и Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал Узнайте больше: В Крыму и Севастополе заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на треть

Просмотры: 9