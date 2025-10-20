Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Симферопольская поликлиника №3 переехала
Новости Республики
Симферопольская поликлиника №3 переехала
фото: © РИА Новости . Денис Абрамов

Симферопольская поликлиника №3 переехала

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:12 20.10.2025

С 20 октября Симферопольская поликлиника №3 принимает  пациентов по новому адресу. Об этом сообщили в минздраве Крыма.

Структурное подразделение ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3», ранее располагавшееся по адресу ул. Гоголя, д. 4а, будет функционировать в здании по адресу пр. Кирова, д. 2 (возле Центрального рынка — ред.),- говорится в сообщении.

Прием будут вести врачи-терапевты, а также узкие специалисты – невролог, кардиолог, офтальмолог, пульмонолог, гериатр. Также будут работать кабинет профосмотров, функциональной диагностики, кабинет неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты.

Узнайте больше:  Нейрохирурги Крыма провели две уникальные для региона операции

График работы специалистов остался прежний.

В минздраве пояснили, что при выполнении реконструкции здания медучреждения по ул. Гоголя подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, контракты с ним расторгнуты.

На данный момент указанное здание 1891 года постройки требует дополнительного обследования, — добавили в ведомстве.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x