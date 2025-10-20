Симферопольская поликлиника №3 переехала

Структурное подразделение ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3», ранее располагавшееся по адресу ул. Гоголя, д. 4а, будет функционировать в здании по адресу пр. Кирова, д. 2 (возле Центрального рынка — ред.),- говорится в сообщении.

Прием будут вести врачи-терапевты, а также узкие специалисты – невролог, кардиолог, офтальмолог, пульмонолог, гериатр. Также будут работать кабинет профосмотров, функциональной диагностики, кабинет неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты.

График работы специалистов остался прежний.

В минздраве пояснили, что при выполнении реконструкции здания медучреждения по ул. Гоголя подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, контракты с ним расторгнуты.