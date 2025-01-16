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Симферопольская школа отправила маскирующие сети для бойцов СВО
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Симферопольская школа отправила маскирующие сети для бойцов СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:24 16.01.2025

В МБОУ «СОШ № 44 имени Героя Российской Федерации Алиме Абденановой» состоялась важная и значимая акция — ребята и педагогический коллектив отправку маскирующих сетей для бойцов СВО.

Благодаря совместным усилиям учеников, преподавателей и волонтеров, удалось сплести 8 рулонов, общая длина которых составляет 72 метра. Каждая сеть — это не только результат труда, но и знак нашей поддержки и заботы о тех, кто защищает наш край и нашу Родину. Спасибо всем, кто принял участие в этой акции! Вместе мы можем сделать многое! Давайте продолжать помогать нашим защитникам и поддерживать их в это непростое время, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя. 

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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