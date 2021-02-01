Симферопольские хоккеисты выиграли турнир в Казани

Симферопольская команда «Наследие» стала победителем хоккейного турнира среди ребят 2011 г. р. Agla Cup-2021. Соревнования с 25 по 29 января проходили в Казани.

За главный приз сражались восемь коллективов из разных регионов страны, которые сыграли между собой в один круг. В шести из семи своих поединков (в том числе и с главным конкурентом – уфимским «Салаватом Юлаевым») крымчане одержали победы, и только в одной игре (с местным «Ак Барсом») уступили, — сообщает «Крымский спорт».