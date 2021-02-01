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Симферопольские хоккеисты выиграли турнир в Казани
фото: СШ "Наследие" (Симферополь)

Симферопольские хоккеисты выиграли турнир в Казани

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 21:08 01.02.2021

Симферопольская команда «Наследие» стала победителем хоккейного турнира среди ребят 2011 г. р. Agla Cup-2021. Соревнования с 25 по 29 января проходили в Казани.

За главный приз сражались восемь коллективов из разных регионов страны, которые сыграли между собой в один круг. В шести из семи своих поединков (в том числе и с главным конкурентом – уфимским «Салаватом Юлаевым») крымчане одержали победы, и только в одной игре (с местным «Ак Барсом») уступили, — сообщает «Крымский спорт».

У «Наследия» большой тренерский состав – Георгий Землянов, Григорий Позняков, Алексей Абрамов, Андрей Землянский и Данил Осипов.

От всей души хочу поздравить команду «Наследие», ребята были настоящими бойцами! Команда из Симферополя выиграла у клубов с большой хоккейной историей! Это, бесспорно, толчок к развитию хоккея на полуострове, — отметил директор школы зимних видов спорта «Наследие» Илья Авербух.

Симферопольские хоккеисты выиграли турнир в Казани

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