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Симферопольские коммунальщики работают без выходных

Симферопольские коммунальщики работают без выходных

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Симферополя 15:08 04.05.2021

В майские нерабочие дни коммунальным работникам отдыхать некогда: надо наряжать крымскую столицу к праздникам, рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Симферопольские коммунальщики работают без выходных

Ночью красим бордюры и пешеходные ограждения, днём ведём обрезку аварийных деревьев и чистим русло реки, убираем грунтовые наносы в прибордюрной зоне дорог. Стараемся, чтобы в эти весенние дни наша прекрасная столица Крыма радовала своих жителей и гостей чистотой и особенной красотой, — сообщил Антон Гумен.

Симферопольские коммунальщики работают без выходных

По его информации, в санитарной очистке городских улиц задействованы 262 дворника и 17 единиц специализированной техники МБУ «Город». Механизированная уборка дорог осуществляется с помощью 7 спецмашин.

Симферопольские коммунальщики работают без выходных

В эти дни коммунальщики проводят очистку тротуаров и проезжей части от мусора и грязи, уборку в парках и скверах.

Симферопольские коммунальщики работают без выходных

Выполнили регулярную мойку тротуарной плитки на проспекте Кирова, набережной реки Салгир и у мемориала «Вечный огонь», — отметил директор МБУ «Город». — В благоустроенных зонах производилась очистка пешеходных дорожек с покрытием из щебня от случайного мусора.  

Симферопольские коммунальщики работают без выходных

Кроме того, на постоянной основе выполняются работы по содержанию объектов улично-дорожной сети. Ямочный ремонт дорожного покрытия горячим асфальтом сотрудники учреждения осуществили на улицах Адалет, Козлова, Киевской и Марка Донского, а ремонт пневмонабрызгом общим объемом 107 квадратных метров — на улицах Тарабукина, Ломоносова, Беспалова, Тренева и Севастопольской.

Симферопольские коммунальщики работают без выходных

Фото: МБУ «Город» и пресс-служба администрации Симферополя.

Симферопольские коммунальщики работают без выходных

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