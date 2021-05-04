Симферопольские коммунальщики работают без выходных

В майские нерабочие дни коммунальным работникам отдыхать некогда: надо наряжать крымскую столицу к праздникам, рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Ночью красим бордюры и пешеходные ограждения, днём ведём обрезку аварийных деревьев и чистим русло реки, убираем грунтовые наносы в прибордюрной зоне дорог. Стараемся, чтобы в эти весенние дни наша прекрасная столица Крыма радовала своих жителей и гостей чистотой и особенной красотой, — сообщил Антон Гумен.

По его информации, в санитарной очистке городских улиц задействованы 262 дворника и 17 единиц специализированной техники МБУ «Город». Механизированная уборка дорог осуществляется с помощью 7 спецмашин.

В эти дни коммунальщики проводят очистку тротуаров и проезжей части от мусора и грязи, уборку в парках и скверах.

Выполнили регулярную мойку тротуарной плитки на проспекте Кирова, набережной реки Салгир и у мемориала «Вечный огонь», — отметил директор МБУ «Город». — В благоустроенных зонах производилась очистка пешеходных дорожек с покрытием из щебня от случайного мусора.

Кроме того, на постоянной основе выполняются работы по содержанию объектов улично-дорожной сети. Ямочный ремонт дорожного покрытия горячим асфальтом сотрудники учреждения осуществили на улицах Адалет, Козлова, Киевской и Марка Донского, а ремонт пневмонабрызгом общим объемом 107 квадратных метров — на улицах Тарабукина, Ломоносова, Беспалова, Тренева и Севастопольской.

Фото: МБУ «Город» и пресс-служба администрации Симферополя.