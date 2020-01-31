Симферопольские легкоатлеты на чемпионате и первенстве Республики Крым завоевали 35 медалей

В минувшие выходные около 180 крымских спортсменов приняли участие в чемпионате Республики Крым по легкой атлетике, а также в чемпионате и первенствах Республики по многоборьям.

В активе симферопольских спортсменов 35 медалей – 16 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых. В многоборье медали разыграли в четырех возрастных группах – 2000 год рождения и старше, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 годы рождения. Легкоатлеты соревновались в пятиборье – 60 метров с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, бег 800 м/ 1000 м, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

По наибольшей сумме очков за каждый вид программы победителями в многоборье стали симферопольские легкоатлеты:

Виктория Дубина (3204 очка), Анастасия Сорокина (2339 очков), Алина Волкова (2342 очка), Николай Беркунов (2958 очков) и Ярослав Дементиенко (2648 очков). Второе место в многоборье занял Даниил Уманец (2374 очка). Анна Прокопенко заняла 3 место с результатом 2001 очко.

Чемпионами Республики Крым по легкой атлетике в помещении стали:

Винсент Агамевуфу (60 м – 6,7 сек), Ксения Шудрик (200 м – 27,6 сек), Михаил Назаренко (800 м – 2:01,6 мин, 1500 м – 4:08,9 мин), Дмитрий Захаров (3000 м – 8:59,6 мин), Марина Пириева (60 м с барьерами – 8,6 сек, прыжок в длину – 5,59 м), Андрей Тучков (тройной прыжок – 13,03 м), Кристина Волкова (толкание ядра – 10,57 м), Дмитрий Копытич (толкание ядра – 12,25 м).

В эстафете 4х200 м среди мужчин на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная команда Симферополя, в состав которой вошли Илья Иванов, Ильяс Бекиров, Владислав Жеревко и Александр Потапов – 1:39,0 мин.

Серебряные медали завоевали:

Анастасия Шиховцова (60 м – 7,9 сек), Константин Черныш (200 м – 23,1 сек, толкание ядра – 12,16 м), Александр Потапов (800 м – 2:01,9 мин), Дмитрий Захаров (1500 м – 4:10,3 мин), Александр Соломоненко (3000 м – 9:27,0 мин), Владислав Борецкий (прыжок в высоту – 1,80 м), Даниил Переверзев (прыжок в длину – 6,21 м), Александр Калашников (тройной прыжок – 12,65 м),

На третью ступень пьедестала почета поднялись:

Ксения Шудрик (60 м –8,0 сек), Екатерина Красильникова (200 м – 28,7 сек), Александр Бенескриптов (400 м – 55,6 сек), Владислав Жеревко (800 м – 2:06,8 мин), Валерия Турская (800 м – 2:30,8 мин), Михаил Назаренко (3000 м – 9:49,8 мин), Марина Пириева (толкание ядра – 10,15 м) и Виктор Костенко (толкание ядра – 8,56 м).

фото: пресс-служба администрации Симферополя