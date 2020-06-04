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Симферопольские села Дубки и Мирное на сутки с лишним останутся без воды

Симферопольские села Дубки и Мирное на сутки с лишним останутся без воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 04.06.2020

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях в пятницу и субботу будет ограничено водоснабжение в селах Дубки и Мирное Симферопольского района. Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма». В частности, воды не будет с 4-х часов утра 5 июня до 12 часов дня 6 июня.

Уточняется, что водоснабжение будет перекрыто в селе Дубки, садовом товариществе «Домостроитель», а также на ряд улиц в селе Мирное (ул. Григоренко, переулок Григоренко, ул. Февзи Сайдалиева, ул. Кастерина, пер. Муса-Мамут, ул. Муса-Мамут, ул. Каранфиль, ул. Алма Тамак, ул. Акъ-Меджит, презд Проводников, ул. Станционная).

Подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом будет осуществляться согласно графику. В селе Дубки водовозки будут находиться на улицах Кунешли (с 12:30 до 13:30), Подгорная (с 14:00 до 15:00) и Специалистов (с 16:30 до 19:00).

Симферопольские села Дубки и Мирное на сутки с лишним останутся без воды

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