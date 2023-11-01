Симферопольские школьники и их наставники принимают участие в патриотической акции «Пишу тебе, Герой!»

Сотрудники и участники кружков культурно-досугового центра имени Т.Г. Шевченко приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!». Акция проводится в преддверии Дня народного единства, Дня Героев Отечества и других праздников, посвященных Отечеству.

Все желающие могут свою поддержку участникам специальной военной операции, отправив письмо по адресу: 103400, Москва-400 с пометкой «Письмо солдату» (отправка корреспонденции осуществляется на безвозмездной основе).