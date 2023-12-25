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Симферопольские школьники представили выставку рождественских календарей

Симферопольские школьники представили выставку рождественских календарей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 21:12 25.12.2023

На базе Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко открылась выставка адвент-календарей, изготовленных симферопольскими школьниками.

Симферопольские школьники представили выставку рождественских календарей

Адвент-календарь – это календарь ожидания Рождества, Нового года, календарь ожидания чуда. Конкурс «Парад адвент-календарей» впервые прошел в Симферополе восемь лет назад. Школьники попробовали свои силы в изготовлении рождественских календарей, а с 2017 года историю создания ребята фотографируют или снимают на видео, чтобы участвовать в муниципальном конкурсе «Парад адвент-календарей». В этом году в муниципальном конкурсе «Парад адвент-календарей» приняли участие 240 школьников, на конкурс были представлены более 170 индивидуальных и коллективных работ, — рассказали в администрации крымской столицы.

Симферопольские школьники представили выставку рождественских календарей

В выставке принимают участие все желающие. В этом году на выставке можно увидеть более 50 работ, выполненных в разных техниках, из всевозможных и необычных материалов.

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Симферопольские школьники представили выставку рождественских календарей

На открытии выставки ребята представили свои адвент-календари и рассказали, что работа над их созданием помогла им лучше узнать рождественские традиции в других странах, выучить новые английские, немецкие, французские слова, а также проявить свою фантазию.

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