Симферопольские студенты почтили память однокашника — Героя России Владислава Дорохина

В Крымском университете культуры, искусств и туризма прошло мероприятие, посвященное годовщине гибели в ходе СВО студента Владислава Дорохина. Ему навсегда останется 21 год…

Ровно год назад, 21 июня 2023 года, по инициативе ректора Валерия Горенкина, на здании университета была открыта мемориальная доска Герою. И в этот памятный для коллектива день, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова, руководство, педагоги, сотрудники и студенты вуза вновь собрались, чтобы вспомнить подвиг и почтить память Владислава и всех тех, кто встал на защиту нашей Родины.

21 июня 2022 года Владислав Дорохин героически погиб в ходе специальной военной операции. 20 ноября 2022 года Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Памятное мероприятие завершилось минутой молчания и церемонией возложения цветов к мемориальной доске Герою России Владиславу Дорохину и к композиции в Сквере Героям Отечества на территории вуза.

Фото: Крымский университет культуры, искусств и туризма

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