Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Симферопольские студенты почтили память однокашника — Героя России Владислава Дорохина
актуально в республике
Симферопольские студенты почтили память однокашника — Героя России Владислава Дорохина

Симферопольские студенты почтили память однокашника — Героя России Владислава Дорохина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 18:45 21.06.2024

В Крымском университете культуры, искусств и туризма прошло мероприятие, посвященное годовщине гибели в ходе СВО студента Владислава Дорохина. Ему навсегда останется 21 год…

Симферопольские студенты почтили память однокашника - Героя России Владислава Дорохина

Ровно год назад, 21 июня 2023 года, по инициативе ректора Валерия Горенкина, на здании университета была открыта мемориальная доска Герою. И в этот памятный для коллектива день, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова, руководство, педагоги, сотрудники и студенты вуза вновь собрались, чтобы вспомнить подвиг и почтить память Владислава и всех тех, кто встал на защиту нашей Родины.

Узнайте больше:  На ялтинской набережной будет работать мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту

Симферопольские студенты почтили память однокашника - Героя России Владислава Дорохина

21 июня 2022 года Владислав Дорохин героически погиб в ходе специальной военной операции. 20 ноября 2022 года Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Памятное мероприятие завершилось минутой молчания и церемонией возложения цветов к мемориальной доске Герою России Владиславу Дорохину и к композиции в Сквере Героям Отечества на территории вуза.

Симферопольские студенты почтили память однокашника - Героя России Владислава Дорохина

Фото: Крымский университет культуры, искусств и туризма

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.