Симферопольские улицы украсят кашпо с цветами

Специалисты МБУ «Горзеленхоз» подготавливают кашпо с весенними цветами к их размещению вдоль центральных улиц крымской столицы. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

В тепличном комплексе учреждения продолжаются работы по подготовке к празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией.

Мы готовимся украсить наш город прекрасными весенними цветами, которые будут высажены в кашпо, установленные вдоль улично-дорожной сети столицы Крыма. Они будут радовать жителей и гостей города яркими красками, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Марию Бороненкову.

На сегодняшний день подготовлено уже порядка 400 кашпо, и работы продолжаются. Буквально на следующей неделе кашпо будут перемещены на улицы города.

источник: пресс-служба администрации Симферополя