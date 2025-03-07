фото: пресс-служба администрации Симферополя
Симферопольские улицы украсят кашпо с цветами
Опубликовал: КрымPRESS
в Благоустройство Крыма
15:02 07.03.2025
благоустройство Крыма 2025-03-07
Специалисты МБУ «Горзеленхоз» подготавливают кашпо с весенними цветами к их размещению вдоль центральных улиц крымской столицы. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.
В тепличном комплексе учреждения продолжаются работы по подготовке к празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией.
Мы готовимся украсить наш город прекрасными весенними цветами, которые будут высажены в кашпо, установленные вдоль улично-дорожной сети столицы Крыма. Они будут радовать жителей и гостей города яркими красками, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Марию Бороненкову.
На сегодняшний день подготовлено уже порядка 400 кашпо, и работы продолжаются. Буквально на следующей неделе кашпо будут перемещены на улицы города.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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