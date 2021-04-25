Симферопольский атлет Эмин Сефершаев – чемпион Европы по греко-римской борьбе

Мастер спорта международного класса Эмин Сефершаев из Симферополя (тренер – Сергей Попенков) стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Соревнования проходят в столице Польши – Варшаве. 24 апреля, в финале весовой категории до 55 кг Сефершаев уверенно победил турецкого атлета Экрема Озтюрка (7:0).

Накануне в квалификации крымчанин не оставил шансов Фабиану Шмитту из Германии (8:1), в четвертьфинале одолел Маттиаса Путянена из Финляндии (7:0), а в полуфинале, уступая в счете Эльданизу Азизли из Азербайджана, проявил характер и на последних секундах эффектным приемом буквально перевернул все с ног на голову, добившись победы (5:4).

Как отмечает «Крымский спорт» , это первое взрослое европейское «золото» Сефершаева. Впрочем, следует напомнить, что в декабре прошлого года Эмин уже становился обладателем Кубка мира.

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил симферопольца Эмина Сефершаева с победой на чемпионате Европы

Победа нашего земляка – это гордость для всего Крыма! Его мастерство, талант и высокий профессионализм – достойный пример для молодого поколения спортсменов. Хочу поблагодарить всех, кто помогал спортсмену достичь такого блестящего результата, — тренеров, наставников. Такой высокий результат – это победа для всего Крыма, успех для всей России. Так держать, — отметил Глава Крыма.