Симферопольский художественный музей презентует уникальный проект «Блюз над Парижем»

Экспозицию уникального выставочного проекта «Блюз над Парижем» в выставочных залах Симферопольского художественного музея составят произведения Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона из частных коллекций Франции и США, выполненные в технике офорта, литографии и гелиогравюры.

Ренуар, Пикассо и Массон, яркие представители мира большого искусства, работали в разных направлениях и стилях, однако всех их объединяет Париж, город, в котором раскрылся их талант и который прославил их имена. На выставке представлено целое созвездие удивительно трепетных и с любовью написанных портретов Ренуара, среди которых особе место занимают детские. Особое очарование представляет ряд его работ из серии купальщиц. Представленные работы Пабло Пикассо из так называемого «Калифорнийского альбома» были созданы как ежедневные наброски чувств и эмоций. Первоначально альбом не предполагался к публичному показу. Особую уникальность выставке придают впервые экспонируемые в России цветные офорты Андре Массона из серии «Эпизоды», являющейся ярким отражением его творчества, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.



Выставка будет доступна для посещения с 21 мая по 19 сентября.