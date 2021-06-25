Симферопольский клинический родильный дом №2 может стать еще одним «ковидным» госпиталем

Симферопольский клинический родильный дом №2, вероятно, будет перепрофилирован (снова, как в августе прошло года) в «ковидный» госпиталь. В республиканском минздраве подтвердили такую вероятность.

Мы прорабатываем вопрос об открытии дополнительных коек в случае ухудшения ситуации. Учитывая, что второй роддом у нас уже работал в этом направлении и учреждение готово технически, мы рассматриваем и такой вариант. Но это не значит, что уже сегодня мы их перепрофилируем. Но готовы они должны быть. У нас уже по 250 человек в день заболевает и нет предпосылок для улучшения ситуации, — сказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Он отметил, что роддом «заменить» легче, чем какую-то многопрофильную больницу.

Косвенное подтверждение такому перепрофилированию – в роддоме прекращен прием пациенток.