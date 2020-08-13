Симферопольский Медицинский офтальмологический центр получил новое оборудование

О том, что в Медицинский офтальмологический центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» поступило современное оборудование, сообщила главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава РК, заведующая первым офтальмологическим отделением Медицинского офтальмологического центра Любовь Ярошева.

В структурное подразделение клинической больницы поступили: офтальмологическая хирургическая система Constellation Vision с принадлежностями, система факоэмульсификации и система офтальмологическая хирургическая Centurion Vision System с принадлежностями. Данное оборудование является универсальным и применяется для оперативного лечения больных по поводу катаракты, глаукомы, сахарного диабета, а также травм и ряда других заболеваний. Его использование позволит обеспечить высокое качество оказания офтальмологической помощи, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

На базе Медицинского офтальмологического центра проводятся операции по поводу катаракты, отслойки сетчатки глаза, витрэктомии, первичной и вторичной глаукомы. Также специалисты центра проводят операции, связанные с первичной обработкой травм глаза и последующей реабилитацией. В перечень профильных услуг, оказываемых медицинской организацией, включены органосохраняющие операции, лечебная кератопластика и оперативное лечение косоглазия. Данные виды медицинских услуг оказываются бесплатно, на основании полиса ОМС.