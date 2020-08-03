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Симферопольский "Триад-Monte" - победитель мини-футбольного турнира Challenge Cup-2020
фото: Challenge Cup

Симферопольский «Триад-Monte» — победитель мини-футбольного турнира Challenge Cup-2020

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:09 03.08.2020

Мини-футбольный турнир Challenge Cup-2020 состоялся в минувший уик-энд — 1 и 2 августа. Соревнования прошли на муниципальных мини-футбольных площадках в столице Крыма. В финале симферопольский «Триад-Monte» сыграл вничью – 2:2 – с земляками из «Палагриса», но сумел одолеть его в серии послематчевых пенальти.

Всего в турнире приняли участие 12 аматорских коллективов из Симферополя, Симферопольского, Красногвардейского и Джанкойского районов. Сначала состоялись матчи группового этапа соревнований, затем – поединки плей-офф, — отмечают организаторы.

«Триаду-Monte», как победителю турнира, достался специально изготовленный кубок и денежный приз. Третье место занял ФК «Трудовое» (Трудовое, Симферопольский район). Все призеры Challenge Cup-2020 награждены медалями.

Индивидуальными призами отмечены: лучший вратарь турнира – Андрей Фальковский (ФК «Трудовое»), лучший бомбардир – Дживан Геворгян («Триад-Monte») и лучший игрок – Андрей Ватолин («Палагрис»).

Симферопольский "Триад-Monte" - победитель мини-футбольного турнира Challenge Cup-2020

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