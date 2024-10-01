Симферопольским детям-сиротам вручили ключи от квартир

Ключи от 43 квартир в жилом комплексе «Тюльпаны» были вручены представителям льготной категории из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это значимое событие стало возможным благодаря совместным усилиям и взаимодействию множества служб и ведомств в рамках федерального и республиканского законодательства, закрепляющего право на дополнительные гарантии и социальную поддержку данной категории граждан. Средства на строительство были выделены в ходе реализации соглашений, заключённых между Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым и администрацией города Симферополя, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.

В текущем году выдано уже более двухсот квартир. Сегодня, на торжественном мероприятии, ключи от квартир получили сорок три жителя крымской столицы. Поздравляю с этим торжественным и волнительным событием! Впереди вас ждут приятные хлопоты, связанные с переездом. А незабываемые эмоции, полученные в этот день, останутся на всю жизнь. Пусть в ваших квартирах царят уют, комфорт, гармония, достаток!, — отметил Михаил Афанасьев.

источник: пресс-служба администрации Симферополя