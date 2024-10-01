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Симферопольским детям-сиротам вручили ключи от квартир
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Симферопольским детям-сиротам вручили ключи от квартир

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:21 01.10.2024

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев вручил ключи от сорока трех благоустроенных квартир симферопольцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ключи от 43 квартир в жилом комплексе «Тюльпаны» были вручены представителям льготной категории из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это значимое событие стало возможным благодаря совместным усилиям и взаимодействию множества служб и ведомств в рамках федерального и республиканского законодательства, закрепляющего право на дополнительные гарантии и социальную поддержку данной категории граждан. Средства на строительство были выделены в ходе реализации соглашений, заключённых между Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым и администрацией города Симферополя, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя. 

В текущем году выдано уже более двухсот квартир. Сегодня, на торжественном мероприятии, ключи от квартир получили сорок три жителя крымской столицы. Поздравляю с этим торжественным и волнительным событием! Впереди вас ждут приятные хлопоты, связанные с переездом. А незабываемые эмоции, полученные в этот день, останутся на всю жизнь. Пусть в ваших квартирах царят уют, комфорт, гармония, достаток!, — отметил Михаил Афанасьев.

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источник: пресс-служба администрации Симферополя

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