Симферопольский боксер Глеб Бакши одержал победу над аргентинцем Эмилиано Пучету

Симферополец Глеб Бакши одержал рейтинговую победу над аргентинцем Эмилиано Пучету в среднем весе на Вечере профессионального бокса в г. Майкоп (Республика Адыгея). Как сообщили в минспорта РК, бой продлился восемь раундов. Единогласным решением судей победу одержал Бакши.

На вечере профессионального бокса во Дворце спорта Адыгейского государственного университета «Якуб Коблев», организованном промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России, встретились звезды мирового и российского бокса.

Напомним, Глеб Бакши – бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020 и чемпион Мира 2019 года.

Фото: БЕТСИТИ (телеканал «Матч»).