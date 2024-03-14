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Симферопольский боксер Глеб Бакши одержал победу над аргентинцем Эмилиано Пучету

Симферопольский боксер Глеб Бакши одержал победу над аргентинцем Эмилиано Пучету

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт 13:50 14.03.2024

Симферополец Глеб Бакши одержал рейтинговую победу над аргентинцем Эмилиано Пучету в среднем весе на Вечере профессионального бокса в г. Майкоп (Республика Адыгея). Как сообщили в минспорта РК, бой продлился восемь раундов. Единогласным решением судей победу одержал Бакши.

На вечере профессионального бокса во Дворце спорта Адыгейского государственного университета «Якуб Коблев», организованном промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России, встретились звезды мирового и российского бокса.

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Напомним, Глеб Бакши – бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020 и чемпион Мира 2019 года.

Симферопольский боксер Глеб Бакши одержал победу над аргентинцем Эмилиано Пучету

Фото: БЕТСИТИ (телеканал «Матч»).

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