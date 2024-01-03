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Симферопольский Дед Мороз побывал на передовой в зоне СВО и передал воинам подарки от детей

Симферопольский Дед Мороз побывал на передовой в зоне СВО и передал воинам подарки от детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:38 03.01.2024

Накануне Нового года симферопольский Дед Мороз отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы поздравить защитников Родины и передать им подарки.

Коллективы учреждений, работники культуры, дети написали военнослужащим письма, в которых поздравили с праздником, выразили признательность российским солдатам, написали, что они гордятся настоящими защитниками Родины и желают им скорейшего возвращения домой, — сообщили в администрации крымской столицы.

Симферопольский Дед Мороз побывал на передовой в зоне СВО и передал воинам подарки от детей

Подарки и угощения переданы нашим воинам на передовой, чтобы они чувствовали, что все мы с ними, любим, верим в Победу и очень ждём. Ну а самые ценные поздравления – от детей, искренние и светлые.

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Симферопольский Дед Мороз побывал на передовой в зоне СВО и передал воинам подарки от детей Симферопольский Дед Мороз побывал на передовой в зоне СВО и передал воинам подарки от детей


 

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