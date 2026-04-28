Симферопольский Детский парк приглашает на открытие

Когда? Детский парк ждёт гостей 1 мая в 11:00. Организаторы события обещают:
Вас ждет яркий праздник для всей семьи с множеством развлечений и активностей!
В программе:
— Торжественное открытие и концерт детских коллективов;
— Флешмоб «Мы маленькие дети, нам хочется гулять!»;
— Выступления фокусника и анимационные программы;
— Научное химическое шоу;
— Театральное представление;
— Танцевальный марафон.
На площадках парка:
— Аквагрим и мастер-классы (оригами, рисование, декупаж и др.);
— Игровая программа «Веселые пчелки»;
— Театральный мастер-класс;
— Выставка детских рисунков по сказкам А.С. Пушкина;
— Книжная выставка и лазертаг.
Приходите всей семьей — будет весело, ярко и интересно!
источник: пресс-служба администрации Симферополя
С тегами: праздники в Крыму
С тегами: праздники в Крыму