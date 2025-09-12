Симферопольский клинический роддом №2 получил новое оборудование

С помощью эндоскопической стойки врачи проводят малоинвазивные операции (через небольшие проколы) на передней брюшной стенке, а также гистероскопию — исследования и вмешательства внутри матки. Оборудование отечественного производства включает в себя видеосистему FullHD 3в1 – это три необходимых элемента системы эндоскопической визуализации (монитор, видеокамера с функцией записи на съемный USB-накопитель и осветительный блок), — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.