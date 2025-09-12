Прямо сейчас:
Симферопольский клинический роддом №2 получил новое оборудование
Симферопольский клинический роддом №2 получил новое оборудование

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:36 12.09.2025

Гинекологическое отделение ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» дооснащено новым оборудованием – эндоскопической стойкой стоимостью 3,4 млн рублей. Оборудование приобретено за счет средств бюджета Республики Крым.

С помощью эндоскопической стойки врачи проводят малоинвазивные операции (через небольшие проколы) на передней брюшной стенке, а также гистероскопию — исследования и вмешательства внутри матки.  Оборудование отечественного производства включает в себя видеосистему FullHD 3в1 – это три необходимых элемента системы эндоскопической визуализации (монитор, видеокамера с функцией записи на съемный USB-накопитель и осветительный блок), — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Новое оборудование, благодаря высокому качеству изображения и удобству, позволяет выполнять гинекологические операции малотравматичным способом с большей точностью и безопасностью.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 5

