Симферопольский районный суд арестовал грузовик, на котором незаконно вывозились спиленные в лесу деревья

3 апреля 2025 года Симферопольским районным судом Республики Крым в рамках предварительного следствия по уголовному делу принята мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на грузовой автомобиль марки «Газ 6605».

Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2024 года гражданин Л., не имея разрешительных документов на заготовку древесины, производил незаконную рубку лесных насаждений на территории защитных лесов в Симферопольском районе. Всего им было спилено 497 сырорастущих деревьев породы: «Дуб», «Граб», «Рябина», «Груша» и 1 кустарник породы «Кизил», чем ГКУ Республики Крым «Северо-западное объединенное лесничество» был причинен ущерб порядка 46 млн. руб. Вывоз спиленных лесных насаждений нарушитель Лесного кодекса РФ осуществлял на грузовом автомобиле марки «Газ 6605».

Исследовав предоставленные следствием материалы, суд пришёл к выводу о достаточности оснований для разрешения наложения ареста данного грузового автомобиля. Указанная мера процессуального принуждения обусловлена необходимостью обеспечения исполнения судебного решения по настоящему уголовному делу в части гражданского иска, а также других имущественных взысканий.

Постановление суда вступает в законную силу по истечении 15 суток со дня его вынесения, если оно в указанный срок не было обжаловано сторонами.

источник: пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым

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