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Симферопольский районный суд арестовал грузовик, на котором незаконно вывозились спиленные в лесу деревья
фото: pxhere.com

Симферопольский районный суд арестовал грузовик, на котором незаконно вывозились спиленные в лесу деревья

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 18:38 03.04.2025

3 апреля 2025 года Симферопольским районным судом Республики Крым в рамках предварительного следствия по уголовному делу принята мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на грузовой автомобиль марки «Газ 6605».

Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2024 года гражданин Л., не имея разрешительных документов на заготовку древесины, производил незаконную рубку лесных насаждений на территории защитных лесов в Симферопольском районе. Всего им было спилено 497 сырорастущих деревьев породы: «Дуб», «Граб», «Рябина», «Груша» и 1 кустарник породы «Кизил», чем ГКУ Республики Крым «Северо-западное объединенное лесничество» был причинен ущерб порядка 46 млн. руб. Вывоз спиленных лесных насаждений нарушитель Лесного кодекса РФ осуществлял на грузовом автомобиле марки «Газ 6605».

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Исследовав предоставленные следствием материалы, суд пришёл к выводу о достаточности оснований для разрешения наложения ареста данного грузового автомобиля. Указанная мера процессуального принуждения обусловлена необходимостью обеспечения исполнения судебного решения по настоящему уголовному делу в части гражданского иска, а также других имущественных взысканий.

Постановление суда вступает в законную силу по истечении 15 суток со дня его вынесения, если оно в указанный срок не было обжаловано сторонами.

источник: пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым

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