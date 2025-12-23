Симферопольский цирк намерены передать в федеральную собственность

Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова планируется передать в федеральную собственность, это позволит сделать программу цирка более объемной и насыщенной. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Скорее всего, наш Симферопольский цирк будет передан в федеральную собственность… Уверен, что это в том числе позволит сделать программу более насыщенной, более интересной для крымчан, – сказал руководитель региона.

Аксенов также заверил, что для коллектива Симферопольского цирка после передачи учреждения в федеральную собственность никаких ухудшений не произойдет. Кроме того, зданию цирка необходим ремонт.

Я сам всегда руку на пульсе держу, с трудовыми коллективами на связи, и при любой передаче обсуждается в том числе и возможность увеличения зарплат, денежного содержания и так далее… Главное, чтобы была организована работа, и чтобы условия для трудового коллектива были лучше, чем до того, как произошли эти изменения штатные, — добавил Аксенов.

Летом в эфире радио «Спутник в Крыму» директор учреждения Борис Тезиков сообщал, что в цирке идет большое техническое переоборудование для усиления мер противопожарной безопасности. На сегодняшний день работы завершены, все замечания комиссии устранены.

источник: РИА Новости Крым