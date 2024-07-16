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Симферопольское МБУ «Город» приглашает на работу

Симферопольское МБУ «Город» приглашает на работу

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 21:38 16.07.2024

В муниципальное бюджетное учреждение «Город» на постоянную работу требуются:

— трактористы,

— уборщики территорий,

— грузчики,

— рабочие зелёного хозяйства,

— дорожные рабочие,

— электрогазосварщики,

— работники парковки,

— водители автомобилей,

— слесари-ремонтники,

— электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

— ведущий специалист (по техническому контролю и диагностике транспортных средств),

— инженер по охране окружающей среды (эколог),

— специалист по закупкам 1-й категории.

Заработная плата составляет от 21 890 до 70 000 рублей.

Учреждение гарантирует официальное трудоустройство, полный социальный пакет, возможно предоставление жилья.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 44.

Телефон для справок: +7 (978) 910-54-54 (отдел кадров).

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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