Симферопольское МБУ «Город» приглашает на работу

В муниципальное бюджетное учреждение «Город» на постоянную работу требуются:
— трактористы,
— уборщики территорий,
— грузчики,
— рабочие зелёного хозяйства,
— дорожные рабочие,
— электрогазосварщики,
— работники парковки,
— водители автомобилей,
— слесари-ремонтники,
— электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
— ведущий специалист (по техническому контролю и диагностике транспортных средств),
— инженер по охране окружающей среды (эколог),
— специалист по закупкам 1-й категории.
Заработная плата составляет от 21 890 до 70 000 рублей.
Учреждение гарантирует официальное трудоустройство, полный социальный пакет, возможно предоставление жилья.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 44.
Телефон для справок: +7 (978) 910-54-54 (отдел кадров).
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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