Симферопольское МБУ «Город» приглашает на работу

— трактористы,

— уборщики территорий,

— грузчики,

— рабочие зелёного хозяйства,

— дорожные рабочие,

— электрогазосварщики,

— работники парковки,

— водители автомобилей,

— слесари-ремонтники,

— электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

— ведущий специалист (по техническому контролю и диагностике транспортных средств),

— инженер по охране окружающей среды (эколог),

— специалист по закупкам 1-й категории.

Заработная плата составляет от 21 890 до 70 000 рублей.

Учреждение гарантирует официальное трудоустройство, полный социальный пакет, возможно предоставление жилья.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 44.

Телефон для справок: +7 (978) 910-54-54 (отдел кадров).

источник: пресс-служба администрации Симферополя