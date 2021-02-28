Симферопольское водохранилище потихоньку наполняется, но все еще близко к «мертвому объему»

По информации министерства ЖКХ РК, на 26 февраля, несмотря на осадки, все еще почти на уровне «мертвого уровня» два водохранилища в Крыму – Симферопольское и Загорское. Немногим лучше ситуация с Балановским водохранилищем. Зато февральские осадки значительно пополнили Белогорское, Аянское, Партизанское и Счастливинское водохранилища.

Абсолютные цифры нуждаются в уточнении, но, предварительно, за последнюю декаду февраля в Симферопольское водохранилище прибыло 30 тысяч кубометров воды, в Партизанское — 200 тыс. кубометров, в Аянское — 58 тысяч кубов, в Изобильненское — 26 тысяч.

Оптимистичы эти данные или нет?

С учетом того, что крымская столица почти полностью перешла на подземные источники и не использует Симферопольское водохранилище, а Ялта экономит воду из Счастливенского – да, оптимистичны. Тем более, что в горах снег еще интенсивно не тает.

По предварительным оценкам, исходя из того, что в горах слой снега достигает 50-70 см, можно ожидать, например, в Симферопольском водохранилище за счет снежных запасов порядка 7 миллионов кубометров воды, которая может дополнительно прийти. Это не огромный запас воды, но, в принципе, он стабилизирует ситуацию, — в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

«Хороший прогноз» для Симферопольского водохранилища – набрать к лету 50% объема – 18 млн. кубометров. Такая же цифра фигурирует в прогнозах «Водоканала ЮБК». Столько воды нужно для водоснабжения Большой Ялты на лето.

В настоящее время общий накопленный объем Загорского и Счастливенского водохранилищ составляет 6 млн. 300 тысяч кубометров… Этого запаса хватит не более чем на 3 месяца, — уточнил врио директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев.

В сутки Ялта потребляет 65 тыс. кубометров воды. Симферополь – почти вдвое больше. И это, с учетом действующих жестких графиков. Поэтому все оптимистичные прогнозы и надежды на дожди, таяние снегов не исключают действие графиков, поиски альтернативных источников водоснабжения и экономию воды.