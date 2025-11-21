Симферопольскому клиническому родильному дому № 1 — 117 лет!

Коллектив родильного дома поздравили председатель Комитета по здравоохранению Государственного Совета Республики Крым Анна Рубель, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РК Дмитрий Беглицэ, председатель Крымского республиканского отделения ВТОО «Союз художников России» Елена Молчанова, основатель Крымского камерного оркестра «Новая Гармония» Денис Карлов.

При поддержке Ассоциации художников Крыма на территории родильного дома была организована выставка картин, посвященная темам материнства, роддома и крымской столицы. После вернисажа некоторые картины были подарены художниками родильному дому. Также для коллектива роддома и гостей мероприятия выступили солисты камерного оркестра «Новая гармония».

Лечебное учреждение, в стенах которого сейчас располагается ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №1», было основано в 1908 году. Тогда здесь была открыта частная хирургическая клиника Александра Каблукова. Лечебница обслуживала жителей Таврической губернии: здесь оказывали хирургическую помощь, оперировали женщин с гинекологическими заболеваниями и принимали осложнённые роды. В 1916 году, во время Первой мировой войны, лечебницу выкупили городские власти. С первой половины 1930-х годов учреждение стало родильным домом.

Ежегодно в ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №1» медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях получают около 25 тысяч пациентов, рождается более 2 тысяч детей. Коллектив родильного дома продолжает повышать свою квалификацию и внедрять современные технологии акушерства и гинекологии.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК