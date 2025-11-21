Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Симферопольскому клиническому родильному дому № 1 — 117 лет!
Новости Республики
Симферопольскому клиническому родильному дому № 1 - 117 лет!
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Симферопольскому клиническому родильному дому № 1 — 117 лет!

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:22 21.11.2025

ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №1» исполнилось 117 лет со дня основания. В учреждении прошло праздничное мероприятие, посвященное этому событию.

Коллектив родильного дома поздравили председатель Комитета по здравоохранению Государственного Совета Республики Крым Анна Рубель, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РК Дмитрий Беглицэ, председатель Крымского республиканского отделения ВТОО «Союз художников России» Елена Молчанова, основатель Крымского камерного оркестра «Новая Гармония» Денис Карлов.

При поддержке Ассоциации художников Крыма на территории родильного дома была организована выставка картин, посвященная темам материнства, роддома и крымской столицы. После вернисажа некоторые картины были подарены художниками родильному дому. Также для коллектива роддома и гостей мероприятия выступили солисты камерного оркестра «Новая гармония».

Лечебное учреждение, в стенах которого сейчас располагается ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №1», было основано в 1908 году. Тогда здесь была открыта частная хирургическая клиника Александра Каблукова. Лечебница обслуживала жителей Таврической губернии: здесь оказывали хирургическую помощь, оперировали женщин с гинекологическими заболеваниями и принимали осложнённые роды. В 1916 году, во время Первой мировой войны, лечебницу выкупили городские власти. С первой половины 1930-х годов учреждение стало родильным домом.

Узнайте больше:  Крымские урологи успешно удалили у пациентки большую опухоль почки, сохранив функцию органа

Ежегодно в ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №1» медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях получают около 25 тысяч пациентов, рождается более 2 тысяч детей. Коллектив родильного дома продолжает повышать свою квалификацию и внедрять современные технологии акушерства и гинекологии.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.