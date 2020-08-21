Симферопольскому заводу «Фиолент» исполнилось 107 лет

21 августа на территории симферопольского АО «Завод «Фиолент» состоялись торжественные мероприятия, посвященные 107-летию со дня основания предприятия. Почётными гостями мероприятия стали врио министра промышленной политики РК Елена Элекчян, заместитель главы администрации Симферополя Эмиль Мамедиев, заместитель председателя Симферопольского горсовета Надежда Аксёнова, генеральный директор завода «Фиолент» Александр Баталин, а также коллектив завода и ветераны производства.

В ходе мероприятия не раз было отмечено, что симферопольский завод «Фиолент» уже долгое время является флагманом крымской промышленности, одним из лучших предприятий города, которое уже более века неустанно работает во благо Крыма и его столицы. Лучшим сотрудникам «Фиолента» вручили заслуженные награды и подарки. Среди награжденных – 6 человек, которые работают на заводе уже более 50 лет!

АО «Завод «Фиолент» — одно из ведущих приборостроительных предприятий, работающих в рамках государственного оборонного заказа Российской Федерации, флагман крымской промышленности. Предприятие не одно десятилетие занимается автоматизацией корабельных (судовых) технических средств, проектирует и производит системы и элементы автоматизированного управления для кораблей и судов, кораблей на воздушной подушке, яхт, доков, морских буровых платформ. Третьим направлением деятельности предприятия является проектирование и изготовление ручного электрического инструмента профессионального и бытового назначения.

Сегодня славное имя завода «Фиолент» известно не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Благодаря современной производственно-технологической базе, бесценному опыту и высококвалифицированным специалистам предприятие уверенно развивается, преумножая сегодняшние высочайшие показатели и закладывая основу для будущего процветания, — сказал Эмиль Мамедиев.

В завершении праздника для всех присутствующих выступил заслуженный артист Республики Крым Алексей Зинченко, а в небо были запущены воздушные шары. Также во время мероприятия состоялось открытие мемориальной доски выдающемуся ученому, академику, основоположнику атомной промышленности СССР Игорю Васильевичу Курчатову, который работал на заводе в 1919 году.

Пресс-служба администрации Симферополя.