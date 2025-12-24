Симферопольца обвиняют в убийстве матери

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя села Урожайное. Он обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Симферопольскому району установлено, что в вечернее время 23 сентября текущего года в частном доме села Урожайное мужчина в состоянии опьянения выяснял отношения со своей 67-летней матерью. В ходе ссоры он нанес несколько ударов пожилой женщине в область головы, после чего сдавил ей шею руками, в результате чего пенсионерка скончалась на месте.

По ходатайству следователя обвиняемый судом был заключен под стражу, где содержится до настоящего времени.

Выполнены все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.