Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Симферопольца обвиняют в убийстве матери
Новости Республики
Симферопольца обвиняют в убийстве матери
фото: Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Симферопольца обвиняют в убийстве матери

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:50 24.12.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя села Урожайное. Он обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Симферопольскому району установлено, что в вечернее время 23 сентября текущего года в частном доме села Урожайное мужчина в состоянии опьянения выяснял отношения со своей 67-летней матерью. В ходе ссоры он нанес несколько ударов пожилой женщине в область головы, после чего сдавил ей шею руками, в результате чего пенсионерка скончалась на месте.

Узнайте больше:  В Крыму - телефонная линия «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей»

По ходатайству следователя обвиняемый судом был заключен под стражу, где содержится до настоящего времени.

Выполнены все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.